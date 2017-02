Browns e 49ers miram Jimmy Garoppolo para 2017

No mercado 01/02/2017 | 10h30 Atualizada em

O New England Patriots está disposto a trocar o seu quarterback reserva, Jimmy Garoppolo, para a próxima temporada. E há pelo menos dois interessados no jogador de 25 anos. Segundo o site Cleveland.com, o Cleveland Browns e o San Francisco 49ers estão dispostos a investir no camisa 10, que tem apenas dois jogos como titular na NFL.

O Patriots selecionou Garoppolo na segunda rodada de 2014 para servir como reserva e potencial sucessor de Tom Brady. Mas o contrato do jovem termina ao fim da temporada 2017. Por isso, é visto em New England que este é o momento ideal para trocá-lo e recuperar o valor investido — por isso o time selecionou Jacoby Brissett no draft de 2016.

Encontrar um quarterback eficiente é a prioridade do técnico Hue Jackson em Cleveland. Em San Francisco, o novo técnico será Kyle Shanahan, atual coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, que já gostava de Garoppolo antes mesmo do draft de 2014. Antes de efetivar uma troca, ambos os times vão avaliar os melhores quarterbacks do draft — Mitch Trubiscky, Deshaun Watson e DeShone Kizer.



A concorrência pode subir o preço da busca pelo quarterback. A imprensa americana cita que o Patriots buscará pelo menos uma escolha de primeira rodada no negócio. E isto pode favorecer Cleveland na disputa. Browns e 49ers têm, nesta ordem, as primeiras escolhas do draft. Mas o time de Ohio também tem a 12ª escolha — por conta de uma troca com o Philadelphia Eagles no ano passado. A tendência, em caso de troca, é que o Browns enviasse a 12ª seleção e escolhas de rodadas inferiores. Enquanto isso, o 49ers teria que negociar a segunda escolha geral ou um pacote maior ao Patriots.

O time de New England está em uma situação confortável. Mesmo que deixe o contrato de Garoppolo expirar, terá em 2018 a opção de estender o seu contrato ou vê-lo sair no mercado. Neste caso, a tendência é que recebe uma boa escolha compensatória no draft de 2019 — que pode ser até uma seleção de terceira rodada. Além disso, o contrato de Tom Brady vai até 2019, quando ele terá 42 anos.