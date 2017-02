Cabeça do ataque armado no Texas em 2015 é condenado a 30 anos de prisão

Washington 08/02/2017 | 19h47

O mentor do ataque armado cometido em 2015 em um concurso de charges do profeta Maomé no Texas, Abdul Malik Abdul Kareem, de 45, foi condenado a 30 anos de prisão nesta quarta-feira (8).

Abdul Kareem foi considerado culpado de apoiar o grupo Estado Islâmico (EI) e de conspiração para cometer assassinato, entre outras acusações. Segundo o Departamento de Justiça, trata-se do primeiro processo de um ataque inspirado no EI com júri e em solo americano.

Nascido e criado nos Estados Unidos, Kareem foi acusado de eleger o alvo, fornecer as armas e incitar seus amigos Elton Simpson e Nadir Soofi a cometer o ataque em Garland, no Texas (centro-sul), em 3 de maio de 2015.

"Ao longo da conspiração, Kareem, Simpson e Soofi contemplaram a possibilidade de atacar bases militares, soldados, centros comerciais, o Super Bowl e o concurso de charges de Maomé", disse o Departamento de Justiça em um comunicado.

