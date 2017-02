Cachorro abandonado ganha "emprego" em posto de São Paulo

Lá vem o Negão 15/02/2017 | 16h15 Atualizada em

"Muito prazer, eu sou o Negão." É o sentimento que um cachorro super simpático e sorridente, funcionário de um posto de combustíveis em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, passa para os clientes que vão ao estabelecimento.

Negão é um cachorro vira-latas, de aproximadamente nove anos, que foi acolhido pela empresária Sabrina Plannerer e pelos seus pais, donos do posto. Há dois anos, a família de Sabrina comprou o posto inativo e o cusco, que tinha sido abandonado e morava no terreno, veio de brinde.

— Quando compramos o posto, há dois anos, era um espaço fechado e sem funcionamento. O Negão vivia lá no terreno, era alimentado pelo vigia da obra, e acabou ficando — relembra a empresária.



Mas quando o posto de combustíveis estava pronto para ser inaugurado, veio a preocupação: o que fazer com o cachorro. A empresário explica que o local é muito movimentado e o cão poderia tentar atravessar a avenida e ser atropelado. Sem contar que ele poderia se assustar com a agitação das pessoas ou intimidar algum cliente. Apesar de dócil, Negão tem porte grande e pesa cerca de 50kg.

— Eu já estava apaixonada pelo cachorro, não poderia abandoná-lo, então, decidi fazer um uniforme para ele. Assim, as pessoas saberiam que o cão é do posto e, talvez, não se preocupassem com o seu tamanho — explica.

Foto: Arquivo Pessoal

Não deu outra. Em poucos dias, o cachorro virou a sensação do estabelecimento. Negão recepciona todos os clientes que chegam no local com o rabo abanando e um largo sorriso. O carisma é tão grande que ele conquistou uma vaga na área comercial.



E a loja de conveniência é um dos locais preferidos de Negão no posto. Sabrina conta que ele sempre está perto das mesas em busca do carinho dos clientes. O cachorro também tem uma casinha perto do vestiário dos funcionários, com ração e água, para ele descansar quando o trabalho for muito estressante. Afinal, celebridade também cansa.



— Tem gente que vai no posto só para tirar foto com ele ou para brincar. Na semana passada, uma senhora veio aqui trazer brinquedos e comidinhas gostosas para o Negão — conta.

Foto: Arquivo Pessoal

Para compensar tantos mimos e manter a forma, o cachorro costuma caminhar diariamente com uma funcionária. Sabrina conta que Negão é bastante sedentário e uma frentista se ofereceu para ajudá-lo a se exercitar.

Sobre a preocupação inicial de que ele poderia fugir, não restam dúvidas. É tanto amor envolvido que Negão pretende ficar por lá para sempre.

— Ele é muito especial e merece todo o nosso amor.





