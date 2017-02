Camerata Florianópolis apresenta tradicional Rock In Camerata na Av. Beira-mar neste domingo

Sem descanso 15/02/2017 | 08h56 Atualizada em

Depois do sucesso do espetáculo Marley In Camerata, que reuniu embaixo de chuva 20 mil pessoas no trapiche da Avenida Beira-mar Norte, em Florianopolis, a Camerata Florianópolis fará mais um grande espetáculo no mesmo espaço: o tradicional Rock In Camerata. O show ocorre neste domingo, dia 19, a partir das 19h, no trapiche da avenida.

A considerar que o espetáculo é o mais popular do orquestra, em cartaz há oito anos, com edições anuais costumeiramente previstas em três dias mas que sempre precisam de uma noite extra dado o esgotamento ligeiro dos ingressos, o Rock In Camerata deve reunir ainda mais gente na principal avenida da cidade. O show deste ano leva o nome Greatest Hits 2017, com uma nova seleção de clássicos do rock mundial. Anote aí: hinos de Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Kiss, Mettalica e AC/DC estão no repertório. A apresentação, sob o comando do maestro Jeferson Della Rocca, tem a parceria já consolidada da banda de rock instrumental Brasil Papaya e do compositor e pianista Alberto Heller. O show já esteve em cartaz este ano em Florianópolis, dentro do projeto Verão Cultural no CIC, no início de janeiro.

A orquestra de Florianópolis começou em 2001 um projeto bem sucedido de aproximar a música erudita de gêneros populares. Além do reggae e do rock, a música eletrônica também já teve um espetáculo da orquestra. Além disso, a Camerata Florianópolis tem parcerias com grandes artistas da MPB, promovendo espetáculos populares com Lenine, Paulinho Moska e Zeca Baleiro, os dois últimos com shows previstos com a orquestra em 25 de março e 10 de junho de 2017, respectivamente.

O Rock In Camerata é sem dúvida o espetáculo mais popular do grupo. Já rodou o Estado, levou a orquestra para o Rock In Rio ao lado de Steve Vai, em 2015, e neste ano tem turnê prevista para Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

Nesta quarta-feira, a orquestra sobe ao palco do CIC para a segunda noite de gravação do DVD Marley In Camerata, espetáculo que é uma homenagem a Bob Marley.

