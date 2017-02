Campeã dos 800m em Londres 2012 perde medalha por doping

Mais uma 10/02/2017 | 13h27 Atualizada em

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciou nesta sexta-feira uma suspensão de quatro anos da atleta russa Mariya Savinova-Farnosova por doping.

A atleta dos 800 metros rasos foi punida por "provas evidentes" de doping encontradas em seu passaporte biológico desde 26 de julho de 2010, véspera do Campeonato Europeu de Barcelona, até 19 de agosto de 2013, um dia depois do fim do Mundial de Moscou.

Desta forma, Mariya Savinova-Farnosova perderá as medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, no Mundial de Daegu-2011 e no Europeu de Barcelona-2011, assim como as demais medalhas que conquistou entre 2010 e 2013.