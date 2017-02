Candidato à Suprema Corte dos EUA será sabatinado em 20 de março

Washington 16/02/2017 | 14h52

As audiências de confirmação do juiz conservador Neil Gorsuch, indicado por Donad Trump para a Suprema Corte, começarão em 20 de março, anunciou nesta quinta-feira a comissão de Justiça do Senado americano.

O processo deve durar entre três e quatro dias, segundo o presidente republicano da comissão, Chuck Grassley.

Gorsuch farrá sua declaração preliminar em 20 de março e depois começará a ser sabatinado em 21 de março pelos 20 membros da comissão.

Se for confirmado, o magistrado ocupará o lugar do juiz Antonin Scalia, falecido em fevereiro de 2016, e inclinará a balança da Suprema Corte a favor dos conservadores.

