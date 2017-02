Cantora de Florianópolis passa de fase no programa The Voice Kids

Música 12/02/2017 | 16h38 Atualizada em

A cantora Giulia Soncini, natural de Florianópolis, tem 12 anos e encantou os jurados no último dia de audições às cegas no programa The Voice Kids neste domingo, 12 de fevereiro, à tarde. A menina cantou Fascinação e fez Victor & Leo e Carlinhos Brown virarem as cadeiras.

Foto: Isabella Pinheiro / Gshow

Assim que terminou de cantar, Victor logo soltou: "A gente queria mais". Brown também curtiu a voz da pequena. "Sua emoção foi forte no coração". Ivete até lamentou não ter virado. "Estava esperando inebriada com a sua voz". Na escolha pelo grupo de técnicos, Giulia preferiu a equipe de Victor & Leo.