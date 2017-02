Carlos Santana elogia Beyoncé depois de críticas

Nova York 15/02/2017 | 21h09

O lendário guitarrista Carlos Santana expressou nesta quarta-feira (15) seu arrependimento e elogiou a cantora americana Beyoncé, após ter sugerido que merecia perder o Grammy de melhor álbum do ano para a britânica Adele, durante o prêmio dado no último domingo (12) em Los Angeles.

Em uma entrevista a um meio de comunicação australiano, Santana considerou que Adele deveria ganhar este prêmio, porque "pode cantar, cantar".

"Com todo o respeito a nossa irmã Beyoncé. Beyoncé é muito bonita para olhar e tem mais uma música para desfile, uma música para apresentar um vestido. Não é uma cantora, cantora. Com todo o respeito a ela", indicou, segundo as declarações transmitidas pela agência de notícias Associated Press Australia.

Já Adele "não leva todas essas bailarinas e acessórios, pode simplesmente ficar de pé e cantar sua música, e isso é tudo. Essa é a razão pela qual vence", acrescentou.

Fazendo referência à cerimônia do Grammy, onde Adele subiu no palco em duas ocasiões, incluindo uma homenagem a George Michael, Beyoncé fez uma apresentação como uma ode à maternidade, fazendo uma cena espetacular. Essa foi a primeira aparição da diva desde o anúncio de sua gravidez há menos de duas semanas.

O guitarrista mexicano-americano, que falou durante uma turnê pela Austrália e Ásia-Pacífico, afirmou mais tarde que queria elogiar Adele, não criticar Beyoncé.

"Lamentavelmente, meus comentários sobre Beyoncé foram tirados de contexto. Tenho um grande respeito por ela como artista e como pessoa", escreveu no Facebook.

"Merece todas as recompensas obtidas. Desejo o melhor para ela e sua família", completou.

Quando recebeu o Grammy de melhor álbum, Adele declarou que Beyoncé merecia o prêmio por seu álbum-conceito "Lemonade".

Até hoje, a cantora americana já conquistou 22 Grammys, mas nunca o da categoria mais prestigiada, apesar de ter sido três vezes nomeada. Para seus fãs, trata-se de discriminação racial.

Carlos Santana, líder do grupo Santana, venceu com sua banda o Grammy de melhor álbum no ano 2000, por "Supernatural".

