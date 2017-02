Carnaval do Mercado Público de Joinville é cancelado após recomendação do Ministério Público

Folia 24/02/2017 | 18h00 Atualizada em

O Carnaval no Mercado Público de Joinville foi cancelado. O evento, que reuniria as escolas de samba da cidade neste sábado, foi desmarcado após um ofício encaminhado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) orientar a não realização do Carnaval por causa da falta de autorização. A iniciativa do MPSC decorreu de uma denúncia.

O promotor de justiça Cristian Richard Stähelin Oliveira, da 17ª promotoria de Justiça de Joinville recebeu uma denúncia anônima na tarde da última quinta-feira, dando conta de que o Mercado Público Municipal, em parceria com a Liga de Entidades Carnavalescas de Joinville programou o evento sem contar com as autorizações necessárias.



Segundo a denúncia, o evento não teria alvarás do Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Proteção Civil, Polícia Civil e Polícia Militar. Além disso, não teria empresa de saúde contratada para dar suporte. Na manhã desta sexta-feira, o promotor convocou o síndico do Mercado Público para prestar explicações, e este confirmou a ausência de autorização para a realização da festa.



Diante da situação, o MPSC encaminhou ofício orientando os órgãos públicos a utilizarem seu poder de polícia para fiscalizar a realização do encontro das escolas de samba no Mercado Público de Joinville. Em nota, o Ministério Público explica que "a medida foi requerida a fim garantir a segurança dos participantes e a manutenção da ordem pública e não afasta a possibilidade de organizadores buscarem a regularização necessária para que o evento possa ocorrer".



Já o presidente do Sindicato do Mercado Municipal de Joinville emitiu nota informando o cancelamento e diz que a decisão decorre de recomendação do MP. O texto diz que "como síndico do Mercado Público, estamos acatando esta decisão do MP e cancelando todas as atividades programadas. Vale ressaltar que os estabelecimentos comerciais do Mercado Público de Joinville estarão atendendo a população normalmente neste sábado, até às 19 horas".



Segunda decepção



A festa que seria realizada pelo Mercado Público em parceria com a Liga das Entidades Carnavalescas era uma alternativa para a folia do joinvilense após o cancelamento do desfile oficial. A apresentação na avenida Beira-rio foi desmarcada após a Prefeitura cancelar o repasse de recursos no começo do mês após recomendação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina.