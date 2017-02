Carro com explosivos é abandonado na BR-101 após arrombamento de caixa eletrônico em Joinville

Tentativa frustrada 04/02/2017 | 14h45

Um grupo fortemente armado tentou, sem sucesso, levar o dinheiro do caixa eletrônico da empresa Schulz, no distrito industrial de Joinville, na manhã deste sábado. Houve intensa troca de tiros com a polícia. Ninguém ficou ferido. O grupo conseguiu fugir, mas deixou para trás a gaveta de depósito das cédulas e duas mochilas carregadas de explosivos no porta-malas de um dos carros utilizados na ação.



Os procedimentos para retirar os explosivos que estavam no carro abandonado às margens da BR-101, KM 33, interromperam o tráfego no sentido Norte, gerando longas filas na rodovia durante toda a manhã. Veículos que se aproximavam pela marginal onde havia o bloqueio tiveram que retornar pela contramão. Um caminhão precisou voltar de ré.





Acredita-se que o arrombamento tenha sido programado para este sábado pela expectativa de que a empresa já tivesse depositado o valor do salário dos funcionários, a ser pago na segunda-feira. Mas isto não ocorreu.



Tensão



Faltavam 40 minutos para troca de turno no serviço de segurança da Schulz quando cerca de 10 homens armados com fuzil e explosivos renderam o vigilante, às 6h20. Após explodirem o caixa eletrônico do Bradesco localizado no interior da empresa, levaram a gaveta onde ficava o dinheiro.



A ação foi realizada utilizando dois veículos, um Chevrolet Vectra e um Ford Fusion. O grupo fugiu em direção à BR-101, sentido Norte, e parou logo na entrada, às margens da rodovia, onde comparsas estavam à espera dentro de um Renault Megane para troca de veículo.



O grupo chegou a passar para o Megane quando uma viatura da polícia se aproximou e foi recepcionada com balas. Houve mais de 70 disparos na troca de tiros. Policiais contaram que se abaixaram e evitaram ser atingidos.



Os criminosos usavam carro blindado e estavam de capuz e colete a prova de balas. Não deu tempo de transferir o conteúdo do porta-malas do Fusion para o Megane. O grupo fugiu deixando o Ford às margens da rodovia com a gaveta do dinheiro (cujo valor não foi informado pela polícia) e as mochilas com explosivos.De acordo com o comandante do policiamento de Joinville, tenente Barros, este tipo de ação não é tão comum em Joinville, e sim em cidades pequenas porque o efetivo da polícia é menor nesses locais.