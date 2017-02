Carro é incendiado no bairro Jardim Paraíso em Joinville, no Norte de SC 

Segurança 10/02/2017 | 23h05 Atualizada em

Um carro foi incendiado nesta sexta-feira na rua Apus, localizada no bairro Jardim Paraíso, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Populares teria relatado aos agentes que dois motociclistas teriam passado no local, que fica próximo a base da Polícia Militar, e lançado óleo diesel no veículo, que incendiou. Os suspeitos fugiram.

Conforme informações repassadas pela própria PM, existe a hipótese do incêndio ter sido criminoso e ação será investigada pela Polícia Civil. Ainda segundo a PM, os bombeiros do município atenderam, nesta sexta-feira, outras duas ocorrências de carros incendiados. Porém, conforme os donos dos veículos, os incidentes foram causados por falhas mecânicas. Não há relação com os confrontos entre facções.



