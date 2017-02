Washington 14/02/2017 | 16h07

A Casa Branca reabrirá suas portas ao público no dia 7 de março, após ter ficado fechada durante um período mais longo que o de costume, provocando queixas entre os legisladores.

"Estou feliz de reabrir a Casa Branca aos centenas de milhares de visitantes que vêm a cada ano", escreveu em um comunicado a primeira-dama Melania Trump, que continua morando na Trump Tower, em Nova York.

O edifício do Executivo americano é "um local distinto", acrescentou.

Nos últimos dias, os legisladores criticaram a Casa Branca ter permanecido fechada por um tempo mais longo que o comum. Tradicionalmente ela é fechada ao público durante a transição entre os dois governos.

"Thomas Jefferson foi quem começou com a tradição de receber visitantes na Casa Branca em 1805. E as administrações anteriores reabriram rapidamente ao público as portas da Casa Branca, inclusive no dia seguinte à posse", recordaram vinte legisladores em uma carta dirigida ao Executivo e levada a público na segunda-feira.

