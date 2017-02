Casa de menino que ajudou no resgate das vítimas com o avião da Chapecoense é reformada

Anjo 12/02/2017 | 15h03 Atualizada em

O "menino anjo", Johan Ramirez, que ajudou no resgate das vítimas com o avião da Chapecoense, na madrugada de 29 de novembro do ano passado, na Colômbia, teve a casa reformada por ema entidade colombiana. Neste domingo, o jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia, postou em sua conta oficial no Twitter uma foto de como era a casa antes da reforma, e outra mostrando como ficou o local.



Johan Ramirez tem apenas 15 anos e mora com o pai em La Unior, Antioquia, na Colômbia.

Bom dia.Essas são fotos da casa antiga e nova do Johan Ramirez, o chamado "Garoto Anjo" de nosso acidente. Uma entidade local o presenteou pic.twitter.com/Ds5Pq1uSoh ¿ Rafael Henzel (@rafahenzel) 12 de fevereiro de 2017

O garoto que levou o resgate até nós naquela noite na Colômbia viu seu presente. Uma nova casa doada. Johan Rodriguez tem 15 anos. Obrigado pic.twitter.com/joRddKbdDD — Rafael Henzel (@rafahenzel) 12 de fevereiro de 2017