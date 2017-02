Catarinense Vanessa Vailatti teve fotos compartilhadas como se fossem de Marcela Temer

Internet 18/02/2017 | 14h38

A profecia de Andy Warhol, que disse lá pelos anos 60 que "no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama", ganhou status de ditado popular ao longo das décadas e se tornou verdade absoluta na era da internet. E é seguindo o ensinamento do mago da pop art que a modelo Vanessa Vailatti, moradora de Balneário Camboriú, pretende projetar a carreira.

Aos 24 anos, a corretora de imóveis que modela há três, se viu "na boca do povo" dias atrás, quando fotos sensuais dela de um ensaio antigo começaram a circular na internet como se fossem da primeira-dama Marcela Temer. Foi uma explosão de comentários e compartilhamentos, chegando a virar notícia na mídia nacional. Ela até tentou desfazer a confusão, comentando na postagem do Instagram que questionava se a modelo era a esposa do presidente, mas não adiantou:

— Um seguidor meu comentou e me marcou. Eu olhei e comentei que era eu e que sou modelo. Na verdade eu nem me achei muito parecida com ela e nem dei muita bola. Passaram uns dois dias e eu comecei a receber mensagens, a imprensa me ligando, tudo por causa dessa foto.



A imagem usada na postagem e que viralizou nas redes é de um ensaio sensual feito há três anos, quando Vanessa ganhou um concurso e, além do prêmio em dinheiro, fez as fotos para um site.



— Na época o ensaio teve bastante repercussão, o site é bem visitado. Até hoje as pessoas entram em contato por aquelas imagens. O site até me chamou para fazer outros trabalhos depois, mas eu não quis — revela, salientando que sofre preconceito por fazer muitos trabalhos com fotos sensuais.





(Foto: Patrick Rodrigues, Agência RBS)

Modelo avalia situação desconfortável à primeira-dama

Vanessa diz que não se envergonha das fotos que circulam na internet, pois as imagens já estavam na rede e só foram usadas por outras pessoas. Para ela, o momento é de aproveitar, embora entenda que, para Marcela Temer, pode ser uma situação desconfortável:

— Eu estou me sentindo "a melhor", né? Ser comparada com a primeira-dama é uma honra, mas imagino que ela não deve estar achando tão bom... Imagina: são fotos sensuais e estão dizendo que é ela. A família ainda está entendendo a história.

Ela conta que os pais se preocupam por ver o nome da modelo envolvido em polêmicas, mas dizem que isso pode ser visto de forma positiva e apoiam o trabalho da filha. Apesar da curta carreira, Vanessa soma experiências. Tem como um dos principais trabalhos a participação no clipe da música "Tá tranquilo, tá favorável", de Lucas Lucco. A profissão já trouxe amizades com famosos como a do atacante da Seleção Brasileira Neymar, com quem já frequentou festas em Itapema, São Paulo e Barcelona.

Seguindo o ditado de Warhol, Vanessa — que é natural de Penha — quer aproveitar realmente seus 15 minutos de fama, como ela mesma diz. Conta que os contatos para entrevistas e trabalhos ainda não pararam. Já recebeu convites para aparecer em camarotes no Carnaval de Salvador e estrelar três campanhas publicitárias. E encarnar oficialmente o papel de sósia da primeira-dama Marcela Temer também não está fora dos planos:

— Se der certo a gente está aí, né? Imagina, ser a sósia da primeira-dama! Bem conversado, quem sabe! — diverte-se.



