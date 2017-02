Centenas de buldogues desfilam no México em busca de recorde

Cidade do México 26/02/2017 | 16h30

As ruas da Cidade do México, cenário cotidiano de protestos e manifestações, foram tomadas neste domingo por uma marcha incomum de quatro patas e latidos: mais de 950 buldogues se reuniram em busca de um lugar no livro dos recordes.

"Em nível mundial, somos o primeiro clube de buldogues a convocar mais de 950 cães da raça. Isso nunca foi visto em nenhum outro país", afirmou o presidente do Club Bulldog México, Erick Hernández.

A meta dos organizadores era reunir mais de 800 cães, e as provas serão enviadas à organização do "Guiness", para que o recorde seja certificado.

Na caminhada, que aconteceu em um trecho do turístico Paseo de la Reforma, foram abundantes os machos usando casacos esportivos ou óculos de sol, além de fêmeas exibindo modelos coloridos e até tutus de bailarina.

A Cidade do México e sua zona metropolitana detém o maior número de recordes mundiais da América Latina, principalmente quando se trata de números, por ser uma das cidades mais populosas do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes.

