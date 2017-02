Chapecoense terá quatro mudanças contra o Figueirense

Catarinense 16/02/2017 | 19h09 Atualizada em

A Chapecoense terá quatro mudanças diante do Figueirense em relação ao time que perdeu para o Brusque por 2 a 1, no sábado passado. O goleiro Artur, que foi expulso na partida em Brusque, será substituído por Elias, com quem já vinha fazendo um rodízio.

O atacante Niltinho, recuperado de lesão, e que não atuava há três jogos, volta ao time. Com isso Nenén deve ir para o banco, pois Vagner Mancini preferiu manter Nadson no time durante os treinamentos. Com essa mudança o esquema volta a ser o 4-3-3.

Na lateral direita o treinador deve utilizar o terceiro jogador na posição: Diego Renan. Ele é lateral esquerdo mas já atuou na direita. O motivo é que João Pedro continua lesionado e Zeballos, que vinha jogando, não teve boa atuação e também sentiu um desconforto muscular no treinamento de quinta-feira.

A quarta mudança será a entrada do zagueiro Nathan no lugar de Fabrício Bruno. Tudo para tentar acabar com a sequência de três jogos sem vencer no catarinense. A Chapecoense tem sete pontos, mesma pontuação do alvinegro, mas perde no saldo de gols. O Avaí lidera o turno com 13.