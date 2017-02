Chapecoense viaja com uma equipe para Florianópolis e outra para MG

Jornada dupla 07/02/2017 | 16h59 Atualizada em

A Chapecoense saiu com dois times do aeroporto de Chapecó na tarde desta terça-feira, um para Minas Gerais e outro para Florianópolis. O motivo é que o clube tem dois compromissos com apenas um dia de diferença. Nesta quarta-feira enfrenta o Avaí na Ressacada, às 20h30min, pelo Campeonato Catarinense.

Na quinta-feira encara o Cruzeiro, às 21h45min, no Mineirão, pela Primeira Liga. Este jogo até foi transferido de quarta para quinta-feira, mas não alivia a situação da Chapecoense, que mandou a equipe Sub-23 para Belo Horizonte.

O voo saiu 12h50 de Chapecó para Cofins-MG, com escala em Campinas. Às 14h15 saiu o voo para a capital catarinense.

-É ridículo - afirmou o técnico Vagner Mancini - sobre os dois compromissos com menos de 24h entre o término de um jogo e o início do outro.

Além disso ele não vai conseguir nem aproveitar em Minas Gerais quem não jogar contra o Avaí pois já tem jogo no sábado, contra o Brusque. Serão três jogos fora de casa em apenas quatro dias.

Em Minas Gerais o time será comandado por Emerson Cris, que foi o técnico do time que ficou entre os oito melhores da Copa SP de Futebol Júnior. Ele até vai levar alguns atletas com 18 anos, entre eles o goleiro Tiepo.

Leia outras notícias da Chapecoense

Follmann dá primeiros passos com prótese: "Estou igual a uma criança"

Mulher do lateral-esquerdo Dener, da Chapecoense, retoma a vida com produção de brigadeiros