Cientistas criam material fino que resfria superfícies sob o sol

Miami 10/02/2017 | 17h38

Cientistas inventaram um novo tipo de material fino que pode resfriar uma superfície exposta ao calor do sol sem usar energia - revela um estudo publicado na quinta-feira (9).

O material híbrido de polímero e vidro tem apenas 50 micrômetros de espessura - um pouco mais do que uma folha de alumínio - e pode ser fabricado a baixo custo, disseram os pesquisadores na revista Science.

"Sentimos que esse processo de fabricação de baixo custo será transformador para aplicações do mundo real desta tecnologia de resfriamento radiante", afirmou o pesquisador Xiaobo Yin, professor assistente da Universidade do Colorado, em Boulder.

O produto poderia manter edifícios e outros objetos frescos, ou estender a vida de painéis solares, entre outros usos.

No caso de usinas termoelétricas, que precisam de grandes quantidades de água e eletricidade para manter as temperaturas de operação de suas máquinas, esse filme poderia poupar recursos e dinheiro.

Os pesquisadores descobriram que o material podia resfriar objetos ao dissipar a energia térmica do sol na forma de radiação infravermelha.

Em testes de campo, o material mostrou uma potência de resfriamento aproximadamente equivalente à eletricidade gerada usando células solares para uma área similar, podendo resfriar continuamente tanto durante o dia quanto à noite.

"Apenas entre 10 e 20 metros quadrados deste material no telhado poderiam muito bem esfriar uma casa unifamiliar no verão", exemplificou o coautor do estudo Gang Tan, professor adjunto do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetônica da Universidade de Wyoming.

Os pesquisadores disseram que o material, que ainda não está no mercado, é leve, fácil de encaixar em superfícies curvas e bastante simples de ser produzido em massa.

ksh/sst/db/tt