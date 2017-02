Codetran flagra mais de 100 carros acima do limite de velocidade em quatro horas em Itajaí 

Trânsito 07/02/2017 | 09h15 Atualizada em

Dois acidentes fatais no fim de semana em Itajaí, pelo menos um deles com suspeita de ter sido causado por excesso de velocidade, levantaram a discussão sobre a necessidade de novos radares. Na Rua Blumenau, onde ocorreu um dos acidentes, o limite é de 50 km/h. Mas os excessos são comuns, e não só ali.



A última fiscalização da Coordenadoria de Trânsito (Codetran) com radar móvel foi na Contorno Sul e na Avenida Osvaldo Reis. Ambas, vias movimentadas e equipadas com radares fixos e travessias elevadas.



Em apenas 4 horas, no meio da tarde, 116 motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida em trechos onde não há fiscalização fixa.



Educação no trânsito



Os limites, aparentemente, só são respeitados onde podem gerar multas. Robson Allan da Costa, coordenador de trânsito de Itajaí, acredita que é possível instalar novos radares, mas isso não resolveria o problema.



A prefeitura de Itajaí vai reativar o setor de educação para o trânsito, com foco na humanização. A ideia é alertar para os riscos de pisar fundo no acelerador.