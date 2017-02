Com débito mensal de R$ 700 mil Superintendência do Porto de Itajaí estabelece pagamentos prioritários

Devo, não nego 22/02/2017 | 11h14 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

A dificuldade em pagar as contas levou a Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) a publicar uma resolução em que determina prioridades de pagamento. Trocando em miúdos, dá à SPI a liberdade de escolher que dívidas pagar _ e elas são muitas. Nos últimos meses a diferença entre as receitas e despesas da Superintendência ultrapassa R$ 700 mil por mês.



A maior parte do custo fixo vem da folha, que chega a R$ 2,8 milhões ao mês. Em seguida está o preço da manutenção do canal de acesso, uma das mais importantes demandas da autoridade portuária, que alcança R$ 2,2 milhões mensais.



A resolução é uma tentativa da SPI de conseguir aval do Tribunal de Contas para ter liberdade na hora de acertar as contas, já que a lei determina que os credores sejam pagos em ordem cronológica _ ou seja, primeiro se paga o que já passou do vencimento.



A justificativa é embasada nas dificuldades da superintendência em turbinar o caixa em um momento de crise financeira, com berços de atracação inoperantes, desequilíbrio na concorrência com terminais privados e sem transatlânticos _ os navios de turismo entravam como um dinheiro extra todo verão, mas já não há mais escalas regulares em Itajaí.



O texto da resolução prioriza as despesas com pessoal. Depois vêm os impostos, determinações judiciais, custas processuais, manutenção predial, manutenção do canal de acesso e as demais dívidas, nessa ordem.



Uma das medidas que deve ser tomada pela SPI é a suspensão dos serviços de dragagem permanente para manutenção do canal assim que iniciar a dragagem de aprofundamento, prevista para o próximo mês. O porto tem duas parcelas atrasadas.



Autoridade



A Superintendência do Porto de Itajaí foi criada com a municipalização, 20 anos atrás. Com a mudança nas leis, a SPI não pode operar o porto, movimentando cargas, por exemplo. Mas cabe a ela o papel de autoridade portuária, ou seja, é o olhar público para acompanhar os serviços da arrendatária e responde pela infraestrutura do terminal, especialmente os acessos aquaviários.



Ajuda vizinha



A receita da SPI vem de taxas, a maior delas a tabela 1, que é paga pelos armadores que atracam tanto em Itajaí, quanto em Navegantes. Superintendente do porto, o engenheiro Marcelo Salles recorreu à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em Brasília para pedir que a Portonave, em Navegantes, passe a pagar pelo uso da infraestrutura aquaviária _ o que ainda não tem previsão legal.



No ano passado o mesmo pedido foi feito pela administração anterior, e acabou negado pelo escritório da Antaq em Santa Catarina. Desta vez, a agência estaria disposta a chamar o terminal de Navegantes para uma conversa.