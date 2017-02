Com gol brasileiro, Juventus vence o Porto pela Liga dos Campeões

Em vantagem 22/02/2017 | 18h42 Atualizada em

A Juventus colocou a mão na vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões após bater o Porto por 2 a 0, no Estádio do Dragão, nesta quarta-feira. A Velha Senhora contou com a expulsão do lateral-esquerdo Alex Telles ainda na metade do primeiro tempo para fazer o resultado com tranquilidade. O técnico Massimiliano Allegri teve muita estrela ao colocar Pjaca e Daniel Alves na etapa final, quando os jogadores marcaram os gols da vitória.



O Porto terá uma das missões mais difíceis se quiser avançar na competição. A equipe precisa vencer por três gols de diferença — ou por dois, caso marque mais de três — em Turim, onde a Juventus é praticamente imbatível.



A expulsão de Alex Telles foi crucial para o resultado da Juventus. Os dois gols saíram por lances no lado esquerdo da defesa do Porto, que já tinha Layún fazendo a recomposição no setor. Mas os italianos se aproveitaram da vantagem numérica para ficar muito perto da classificação.



Apoiado pela torcida, o Porto tomou às rédeas e foi para cima da Juventus, que entrou com Barzagli e Chiellini na zaga, ao contrário dos prognósticos da véspera da partida. Os portugueses rondaram a área, trocavam passes, mas só finalizaram com perigo em falta cobrada de Brahimi.



Aos poucos, a Juventus igualou as ações e passou a atacar mais o Porto, principalmente com as movimentações de Dybala e Alex Sandro. Mandzukic e Higuaín estavam sempre na área esperando os cruzamentos. Em boa trama, o argentino foi travado por Marcano na hora da finalização.



Após os 20 minutos, a Juventus passou a dominar a partida. E o jogo ficou ainda mais à feição da Velha Senhora após Alex Telles fazer duas faltas duras em dois lances seguidos e levar o cartão vermelho. Cuadrado, de longe assustou Casillas. O técnico Nuno Espírito Santo teve que recompor a defesa e lançou Layún na vaga do atacante André Silva, que estava pendurado.



Casillas passou a ser decisivo e fechou o gol nos minutos finais. Ele segurou chute de Pjanic e de Higuaín, fazendo uma grande defesa. Mas não pegou finalização de Dybala, mas a bola foi na trave.



O segundo tempo começou movimentado. O primeiro lance foi da Juventus, mas o árbitro anulou gol de Dybala por impedimento. Em seguida, o troco do Porto, que perdeu chance com Héctor Herrera. Os italianos usaram e abusaram da vantagem numérica, tocando a bola de um lado para o outro, em busca de uma brecha na defesa portuguesa. Higuaín achou em jogada individual, mas mandou para fora.



Com a vantagem numérica, o técnico Massimiliano Allegri colocou a Juventus no ataque com Pjaca na vaga de Cuadrado. O jovem atacante croata precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Ele aproveitou rebatida errada por Layún a fuzilou Casillas, que nada pôde fazer.



A estrela de Allegri, contudo, ainda brilharia mais. Após o gol de Pjaca, o treinador botou Daniel Alves em campo. No primeiro toque na bola, o brasileiro mandou para o fundo da rede após cruzamento de Alex Sandro, fazendo o segundo da Juventus. Os italianos quase chegaram ao terceiro no último lance da partida, mas Khedira bateu para fora.



