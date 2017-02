Com os dois times em busca da primeira vitória no ano, JEC recebe o Figueirense nesta quarta-feira

Reforço 01/02/2017 | 06h40 Atualizada em

O duelo desta quarta-feira, às 21h45min, entre Joinville e Figueirense, colocará em campo times que ainda não venceram nenhuma partida oficial nesta temporada e treinadores que precisam se firmar e ganhar a confiança dos torcedores. O JEC, mandante do confronto, soma dois empates – com a Chapecoense na Primeira Liga e outro no Catarinense com o Almirante Barroso. A situação do Alvinegro é pior: duas derrotas em casa – Londrina na Primeira Liga e Brusque pelo Estadual.

A torcida está impaciente com o time da Capital e, principalmente, com o técnico Marquinhos Santos, que ainda carrega o fardo do rebaixamento à Série B em 2016. Nas duas oportunidades no Scarpelli, a torcida vaiou o treinador. Por isso, só uma vitória sobre o Tricolor no Norte pode de certa forma aliviar um pouco a pressão sobre Marquinhos.

Para o duelo desta noite na Arena, o treinador do Figueirense terá duas baixas por lesão: os laterais Marlon e Weldinho.

– São situações que estão sujeitas. Não só o Figueirense, mas temos acompanhado as demais equipes. É uma remontagem do elenco, 12 contratações com a do João Paulo e é todo um processo. Mas não tem o que lamentar, vamos a Joinville para ganhar. Há a dificuldade de entrosamento e lesões, mas não cabe mais desculpas, temos que chegar lá para vencer – pontuou o comandante.

Mudanças no Joinville

Do outro lado, o técnico do Joinville também não terá todo o seu elenco à disposição. Fabinho Santos não poderá contar com o zagueiro Danrlei e o atacante Bruno Batata, vetados pelo departamento médico. Para o lugar de Batata, Ciro deve ser a opção. Já para a vaga do zagueiro, o comandante deve optar por Henrique Mattos.

Além dos desfalques por ordem médica, o Joinville pode ter outra novidade em campo, que é a presença de Aldair no time titular. No fim de semana, o prata da casa entrou na segunda etapa do duelo contra o Almirante Barroso e liderou a reação do Tricolor do Norte dentro de campo, fazendo um gol e dando uma assistência.

Apesar das mudanças, o técnico Fabinho Santos espera um grande jogo na Arena.

– Vencer é sempre bom, independente do jogo. Mas a gente sabe que em clássico tem um gostinho especial – completou.

Ficha técnica

JOINVILLE: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Lúcio Flávio, Aldair e Fabinho Alves; Ciro.Técnico: Fabinho Santos

FIGUEIRENSE: Luis Carlos; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Henrique Trevisan; Juliano, Ferrugem e Everton; Anderson Aquino, Zé Love e Bill. Técnico: Marquinhos Santos.

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos

Horário: 21h45min

Local: Arena Joinville (SC)

