Com "Querência Amada", Wesley Safadão levanta a galera no Planeta Atlântida 2017

Safadeza pura 04/02/2017 | 03h26 Atualizada em

Nem as mais de seis horas de festa impediram os planetários de cantar e dançar muito quando Wesley Safadão subiu ao palco do Planeta Atlântida por volta das 2h de sábado. Aos gritos de "Vai, Safadão!", o público recebeu a quinta atração da primeira noite. E para surpresa geral, o cantor cearense abriu o show com uma homenagem ao Rio Grande do Sul com a bandeira do Estado no telão e com os versos de Querência Amada, de Teixeirinha.

Logo depois, cantou Solteiro de Novo para, em seguida, soltar seu maior hit, Camarote, e animar ainda mais o show. Na sequência, a sofrência ganhou destaque com Coração Machucado e Meu Coração deu PT, entre outras. Até rolou um cover de Marília Mendonça com Eu Sei de Cor.

Leia mais:

AO VIVO: acompanhe o primeiro dia do Planeta Atlântida 2017

Saiba como comprar ingressos para o segundo dia do Planeta Atlântida 2017

Atração do Planeta Atlântida, Wesley Safadão promete "show ainda mais marcante" em 2017



Mas o clima voltou a ficar quente com os primeiros acordes de Deu Onda, hit do verão na voz de MC G15, começaram a tocar na Arena do Planeta. E o funk continuou com Amiga Parceira. Ele, que chegou a jogar toalhas com seu perfume para o público, ainda aconselhou:

- Se for pra namorar, começa a namorar depois do Carnaval. Antes não, por favor.

Mais para o final do show veio um cover de Tim Maia com Não Quero Dinheiro. Para encerrar, Safadão mandou Virote para a galera.

E, antes de subir no palco do Planeta, Safadão mostrou seu camarim para ZH. Confere no vídeo: