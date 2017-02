Com time Sub-23, Chapecoense encara o Cruzeiro pela Primeira Liga

Desafio 09/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Com dois jogos em 24 horas, jogou na quarta-feira contra o Avaí na Ressacada, a Chapecoense mandou um time Sub-23 para enfrentar o Cruzeiro na noite desta quinta-feira, às 21h45min, no Mineirão, pela Primeira Liga.

- Nós gostaríamos de levar os titulares mas em virtude do choque de datas a direção optou por priorizar o Catarinense – explicou o vice-presidente de futebol, Nei Maidana, que chefia a delegação em Minas Gerais.

Entre os jogadores escalados estão o atacante Lourency, que chegou a disputar algumas partidas do Brasileirão pela Chapecoense. Também é uma oportunidade para o goleiro Tiepo, de 18 anos, um dos responsáveis pela boa campanha do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o time catarinense ficou entre os oito entre mais de 100 clubes.

O técnico será o mesmo que comandou a base, Emerson Cris.

- Conversamos com o Mancini sobre o jogo e vamos jogar da mesma maneira que ele joga – destacou Cris.

Maidana disse que o fato de mandar uma equipe alternativa não quer dizer que a Chapecoense abandonou a competição.

- É um jogo muito difícil, mas nós vamos para ganhar – destacou. O Cruzeiro é o líder do Grupo C, com três pontos. Mas a Chapecoense, que tem um ponto devido ao empate contra o Joinville, na primeira rodada, pode assumir a liderança com uma vitória.

O Cruzeiro optou por um time mais experiente, mas vai com os reservas. No entanto entre os reservas há jogadores que atuaram no time titular no ano passado, como Manoel, Élber e Ábila.

Classificam os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Rafael, Mayke, Kunty Caicedo, Manoel e Bryan; Hudson, Lucas Romero, Élber, Alex e Rafinha; Ramón Ábila.

Técnico: Mano Menezes.

CHAPECOENSE

Tiepo, Lucas Marques, Hiago, Vinícius e Bussanelo; Scalon, Lucas Mineiro e Bryan; Lourency, Perotti e Wesley Natã.

Técnico: Emerson Cris.

Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliador por Lúcio Beiersdorf Flor e Júlio Cesar Espinosa de Freitas.



Horário: 21h45min

Local: Estádio Mineirão.

