Com um a mais, Metrô vence o clássico e assume a 4ª colocação

Catarinense 2017 05/02/2017 | 19h18

Com um a mais desde os primeiros minutos do primeiro tempo – graças à expulsão de Alexandre Carvalho –, o Metropolitano lavou a alma, venceu o clássico contra o Brusque e, de quebra, assumiu a quarta colocação na classificação. Jean Moser, aos oito do segundo tempo, e Paulo Victor, em um golaço aos 36, garantiram o triunfo do Verdão de Blumenau por 2 a 0.



Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br

O resultado não só tirou o Metrô da zona de rebaixamento, como igualou os números do histórico entre as duas equipes. São 15 vitórias para cada lado e nove empates. O Brusque permanece com três pontos e com a derrota foi empurrado para a sétima posição.