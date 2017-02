Comitê do Senado dos EUA aprova indicações na ausência dos democratas

Washington 01/02/2017 | 13h55

Líderes republicanos deixaram de lado as normas de um comitê-chave do Senado nesta quarta-feira para aprovar as indicações de dois candidatos do presidente Donald Trump para o Tesouro e a secretaria da Saúde, na ausência de congressistas democratas.

A controvertida decisão foi tomada depois que os democratas boicotaram a audiência do Comitê de Finanças do Senado, na qual consideraram as indicações do banqueiro de Wall Street, Steven Mnuchin para o Tesouro e do congressista Tom Price para dirigir a Saúde e os Serviços Humanos.

O presidente do Comitê, o veterano senador Orrin Hatch, suspendeu o requerimento de quórum para votar a favor de Mnuchin e Price e enviou suas indicações ao plenário do Senado para confirmar a aprovação.

Mnuchin e Price estão entre os candidatos mais controvertidos do gabinete Trump.

Os democratas alertaram que vão demorar com o processo de confirmação, enfurecendo os republicanos, que afirmam que o novo comandante-em-chefe deve dispor de seu círculo mais próximo o quanto antes possível.

