Companhia Águas de Joinville está em busca de R$ 770 milhões a fundo perdido

Livre Mercado 01/02/2017 | 07h31 Atualizada em

A Companhia Águas de Joinville vai em busca de R$ 770 milhões para financiar obras gigantescas de melhoria no abastecimento de água (R$ 220 milhões) e universalização do tratamento de esgoto (outros R$ 500 milhões). Como não houve acerto nas negociações com o BNDES e o BRDE para a captação dos recursos, agora, a tentativa é mais ousada: quer achar dinheiro a fundo perdido, vindo da União.



– Outras hipóteses: isso poderá ser encaminhado via parceria público-privada (PPP) ou ser preparado com recursos próprios, quando a companhia tiver capacidade de investimento desse porte – explica o presidente Jalmei Duarte.



A Cia. Águas de Joinville apurou lucro aproximado de R$ 25 milhões em 2016. É o melhor resultado desde que foi criada. O valor é mais do que o dobro do que obteve no ano anterior, quando lucrou R$ 12 milhões. O faturamento líquido também subiu: de R$ 153 milhões para R$ 173 milhões. Outro dado relevante: a despesa foi trazida, percentualmente, a patamares de 2013, quando a companhia tinha tamanho menor. Do planejamento feito para 2016, mais de 80% foram executados. Faltou fazer a estação de tratamento de esgoto do Jarivatuba e a estação de tratamento de água do Cubatão. Um dos problemas verificados é o do serviço de alguns fornecedores.



– Temos notificado fornecedores estamos mais rigorosos no cumprimento de contratos – diz Jalmei.



Tabulando dados



A Ajorpeme não desistiu de entrar com ação judicial contra a Prefeitura por causa da mudança de cálculo da Cosip, o tributo que incide sobre a utilização da iluminação pública. O momento é de coleta de respostas a questionário enviado aos seus mais de 2 mil associados. O objetivo é ter a dimensão dos efeitos da alteração sobre as finanças das companhias de micro, pequeno e médio portes para, depois, se posicionar. As respostas e a tabulação dos números deverão ficar prontos até o início da próxima semana. De posse do conjunto das informações, a entidade decidirá como agir juridicamente para defender os interesses.



Reunião



Ainda sobre a Cosip: a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) vai pedir reunião com o secretário de Infraestrutura, Romualdo França, para esclarecer aspectos da nova regra que impõe custos mais elevados aos contribuintes. O encontro ainda não tem data marcada, mas deverá acontecer em fevereiro.



Agenda



A Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (Sepud) da Prefeitura de Joinville está às voltas com trabalho intenso relacionado aos desdobramentos técnico-burocráticos decorrentes da aprovação e sanção da nova ordem urbanística no município pelo prefeito, a Lei de Ordenamento Territorial. A amplitude das ações necessárias nesta etapa, de agora em diante, envolve cronograma a ser cumprido, que expira em 180 dias. Entre outras obrigações, o encaminhamento para promover a revisão do Plano Diretor até janeiro de 2018, formação do Conselho da Cidade, audiências públicas para debate e instituir a cobrança do IPTU progressivo são apenas alguns dos itens.



Estudos



A empresa WRI deverá apresentar estudo para orientar as prefeituras da região Norte a respeito de possível criação da região metropolitana. Especialmente, deverá indicar quais municípios poderão fazer parte da futura estrutura organizacional.



Confira as últimas notícias de Joinville e região.



Peixe Urbano em SC



O comando do Peixe Urbano, empresa de compras coletivas, vai mudar do Rio de Janeiro para Florianópolis. Com a transferência da sede, também o operacional vai migrar para a capital catarinense. Mais de 400 funcionários vão atuar no novo endereço. A decisão de mudar é consequência de Florianópolis estar no topo entre as melhores cidades para se fazer negócios, segundo a Endeavor. Se é um grande ganho para o status catarinense, bem que Joinville poderia ter abocanhado essa. Faltou o que? As respostas podem estar com o poder público, em face de legislações que necessitam de aprimoramento para que o município capture investimentos dessa natureza. Este tipo de atividade produz efeitos positivos: cria empregos qualificados, gera renda adicional significativa, eleva a receita do município onde se instala e melhora, ainda mais, a autoestima. Serve, ainda, como estímulo para que novos agentes econômicos avaliem o Estado como possível futuro local para empreendimentos. A Peixe Urbano pertence ao grupo chinês Baidu.



Inflação



O governo federal quer baixar a inflação para 3% a longo prazo. Significa dizer para além de 2019. O Banco Central acredita que, para este ano, e em 2018, as taxas podem se concentrar ao redor de 4,5% ao ano. Sim, é possível, mas isso se dará por causa de massivo grau de desemprego persistente, combinado com ambiente recessivo. Ao menos para 2017.



Onde aplicar



A XP Investimentos recomenda aplicação em ações de empresas exportadoras, vinculadas ao governo e do setor financeiro. Gerdau, Petrobras e Banco do Brasil são exemplos.



Vinda



Ainda é preliminar, mas a agenda do governador Raimundo Colombo prevê a vinda a Joinville, no dia 9, para a posse da nova diretoria da Ajorpeme.