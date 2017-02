Companhia japonesa desiste de fábrica no México pelas ameaças de Trump

Tóquio 09/02/2017 | 08h19

A companhia Nisshinbo anunciou nesta quinta-feira o abandono de seu projeto de instalar uma fábrica de autopeças no México por causa das ameaças do presidente Donald Trump, no mesmo dia em que a Nissan reafirmou sua intenção de construir uma instalação no centro do país.

É a primeira vez que uma companhia japonesa anuncia abertamente a desistência de um projeto no México por temer as represálias econômicas do presidente americano, segundo indica o jornal econômico Nikkei.

Trump criticou recentemente a montadora Toyota por sua intenção de construir uma fábrica no México.

O anúncio coincide com a viagem do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe nesta quinta aos Estados Unidos, onde se reunirá com Trump para reforçar suas relações diplomáticas e reafirmar a vontade japonesa de continuar investindo no país.

A Nisshinbo Holdings, uma companhia que tem cotação no Nikkei-225 da bolsa de Tóquio, estava planejando instalar no México uma fábrica para construir freios, em um investimento avaliado em 89 milhões de dólares.

A companhia é líder mundial em sistemas para reduzir a fricção no freio, com 15% do mercado global.

A fábrica de Nisshinbo, que também fabrica produtos têxtiles e eletrônicos e já tem fábricas no Estados Unidos, estava destinada a servir seus clientes americanos.

Agora, segundo o jornal Nikkei, o mais provável é que seja construída nos Estados Unidos.

Por sua parte a Nissan, um dos gigantes da indústria automotiva japonesa, reafirmou nesta quinta sua intenção de prosseguir com seu projeto de fábrica em Aguascalientes (centro), que começou a ser construída em 2015 junto a Daimler com um investimento de um bilhão de dólares para produzir modelos Infiniti e Mercedes-Benz.

mis-kap/pb/pc/ra/cn