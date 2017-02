Confira a programação completa do Carnaval em Laguna

Diversão nas ruas 22/02/2017 | 05h00 Atualizada em

O Carnaval de Laguna, considerado o mais tradicional do Litoral de Santa Catarina, deve atrair cerca de 350 mil foliões à cidade do Sul de Santa Catarina, mesmo com cortes no orçamento. No total, serão 14 blocos de rua para animar os visitantes.



O maior bloco da cidade, e do Sul do país segundo os organizadores, é o da Pracinha. Com 39 anos de existência, a expectativa é que o trio elétrico seja acompanhado por cerca de 180 mil foliões fantasiados no domingo de Carnaval:



— É um bloco livre, todo mundo vem de fantasia, vem como quiser. E é o que todo mundo gosta — diz o presidente do bloco, Antônio Carlos da Silva, conhecido como Bronze.



Já o Bloko Rosa, segundo que mais atrai público na cidade, deve puxar cerca de 80 mil foliões no sábado.

O Carnaval da cidade sofreu os impactos da falta de recursos. Neste ano, Laguna não recebeu repasses do governo estadual para estrutura porque não conseguiu adequar a documentação a tempo, justifica o secretário de Turismo, Lazer e Comunicação, Antônio Claudio Quirino Ramos. Ele afirma que o município irá arcar com infraestrutura de segurança, limpeza e banheiros.

— O público vai se divertir igual, conseguimos reduzir mas sem perder — acrescenta o secretário.

Bloco da Pracinha no ano passado Foto: Marco Bocão / Divulgação

Festa sem escolas

A falta de verbas impactou também nas escolas de samba, que não irão desfilar neste ano. Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Laguna (Liesla), João de Souza Junior, a prefeitura não deu respaldo para as escolas e "está acabando com a cultura popular da cidade".



O Carnaval de Laguna é um dos mais tradicionais do Estado. No início do século 20, a festa começou com muita fantasia e um grupo de rapazes que tocava tambores nas ruas. Ali surgiram os primeiros blocos carnavalescos e os bailes nos clubes. As escolas de samba apareceram em 1946, com a fundação da primeira delas, a Xavante.

Leia mais:



Confira o que as escolas do Grupo Especial de Florianópolis irão apresentar sábado na Nego Quirido



9 festinhas para os diferentões que querem curtir um carnaval alternativo em Florianópolis



Confira a programação do Carnaval 2017 em Florianópolis



Confira os horários de ônibus em Florianópolis durante o Carnaval



Nem tudo é Carnaval: confira 6 eventos culturais que ocorrem em Florianópolis durante esta semana



Confira a programação dos blocos de rua da Grande Florianópolis



Confira a programação do Carnaval 2017 em Santa Catarina