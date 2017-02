Confira as contas do Avaí para conquistar o turno neste sábado

Catarinense 24/02/2017 | 07h15 Atualizada em

Com a penúltima rodada do Campeonato Catarinense sendo realizada neste sábado, o Avaí já está com a calculadora na mão para comemorar o título do primeiro turno da competição e conquistar a Taça Club Atlético Nacional de forma antecipada. A missão será cumprida em caso de vitória sobre o Almirante Barroso em Itajaí. Se não vencer, dependerá de combinações de resultados. Confira:



