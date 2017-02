Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 11 de fevereiro /

Sorteios 11/02/2017 | 22h11 Atualizada em

MEGA-SENA



Resultado do concurso nº 1.902, sorteado na cidade de Itabira (MG):

02 - 07 - 09 - 18 - 21 - 25





Premiação:

Sena — 6 números acertados: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.813.566,31

Quina — 5 números acertados: 367 apostas ganhadoras, R$ 8.583,27

Quadra — 4 números acertados: 13.764 apostas ganhadoras, R$ 326,94

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 15/02/2017: R$ 3 milhões

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 993, sorteado na cidade de Itabira (MG):

07 - 40 - 49 - 52 - 54 - 74 - 75





Time do coração: RIO BRANCO/AC





Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 84.627,78

5 números acertados: 114 apostas ganhadoras, R$ 1.060,49

4 números acertados: 2.258 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 23.875 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 4.565 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 14/02/2017: R$ 2 milhões

QUINA

Resultado do concurso nº 4.043, sorteado na cidade de Itabira (MG):

14 - 35 - 37 - 57 - 65





Premiação:

Quina — 5 números acertados: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.009.775,06

Quadra — 4 números acertados: 71 apostas ganhadoras, R$ 5.566,04

Terno — 3 números acertados: 5.727 apostas ganhadoras, R$ 103,76

Duque — 2 números acertados: 12.7057 apostas ganhadoras, R$ 2,57



Ganhadores por Região: Petrópolis-RJ, 1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos; Osasco - SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 13/02/2017: R$ 500 mil

FEDERAL



Resultado do concurso nº 05153 , sorteado na cidade de Itabira (MG):

1º: bilhete 15431 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 66105 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 53943 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 81848 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 36242 - valor do prêmio R$ 24.048,00

Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio saíram para São Francisco de Paula (MG) e Campinas (SP)