Confira quais palestrantes estão confirmados para a Expogestão 2017 em Joinville

O 15º ano da Expogestão, Congresso Nacional de Atualização em Gestão e Feira de Negócios e Relacionamentos, vai reunir ingredientes essenciais para uma boa festa, bem como a data exige. Entre 9 e 11 de maio, a Expoville, em Joinville, escolhida mais uma vez como palco, receberá convidados ilustres. Serão nomes estreantes - como os CEOs da GE no Brasil, Gilberto Peralta, e da Michael Page, Gil Van Delft -; já conhecidos dos participantes - Ricardo Amorim e Hitendra Patel -; e até uma prata da casa - Juarez Machado faz sua primeira palestra no congresso com uma fala sobre talento e criatividade.



Entre as novidades para esta edição estão os dias da semana, segundo Alonso Torres, da Ópera Eventos, que organiza a Expogestão, a escolha foi por realizar o congresso e as atividades paralelas entre terça e quinta-feira, atendendo ao pedido do público. O que não será novidade é a expectativa de geração de negócios e networking ao longo dos três dias na feira, para a qual são esperadas sete mil pessoas de cem cidades, e nos cerca de 40 workshops gratuitos. Os cursos ministrados por parceiros e expositores, ainda estão sendo definidos, mas vão reunir diferentes temas ligados aos papéis de uma liderança, assim como ocorre nas palestras e painéis.



Inovação, indústria do futuro, economia, gestão, empreendedorismo e

até felicidade estão na lista de assuntos a serem abordados pelos nomes internacionais e brasileiros que ainda pode ganhar algum incremento até a data do congresso.



— A Expogestão nunca trouxe palestras de auto-ajuda por entender que não era o perfil do evento. E será o mesmo nesta edição. Teremos um painel sobre felicidade apresentado por especialistas, estudiosos como a Nicole Fuentes. Ela pesquisa o tema há 18 anos usando métodos quantitativos — explica o organizador.



As vendas de passaporte para o Congresso começam nesta sexta-feira. Mais uma vez, a aposta é em pacotes empresariais para atrair grupos e o uso de um mesmo crachá por mais de uma pessoa para que sejam prestigiadas diferentes palestras. Assim, a organização espera que cada apresentação no espaço principal do evento reúna pelo menos 1,5 mil congressistas.

Eventos paralelos

Uma iniciativa testada na edição passada que vai ganhar força neste ano é a realização de seminários paralelos para públicos segmentados. O primeiro deles será destinado a debater a Inovação em Cidades, para o qual os organizadores esperam contar com a participação do poder público. Também serão realizados eventos paralelos como a Conferência Internacional da Associação Brasileira de Internet Industrial (reunindo o alto nível de gestão de empresas industriais e de tecnologia), Encontro Estadual da Facisc e seminários com conteúdos mais densos e específicos sobre temas como Aceleração de Resultados e Crescimento de Negócios, Comportamento e Ciência da Felicidade, Economia & Negócios. Esses encontros têm como público-alvo CEOs, presidentes, diretores e gestores das áreas de Tecnologia, Operações, Finanças, Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação; alguns serão fechados e outros abertos (a programação completa será liberada a partir da segunda quinzena de março).

Serviço

O que: Expogestão 2017

Quanto: de 9 a 11 de maio (terça a quinta)

Onde: Expoville

Quanto: Ingressos a partir de hoje pelo site www.expogestao.com.br ou pelo telefone 0800 729 - 0686.



PAINÉIS

Futuro e Tendências: O novo mundo da Internet Industrial

(INTERNACIONAL)

Richard Mark Soley

Diretor-executivo do Industrial Internet Consortium, criado nos EUA (2014), que congrega cerca de 250 associados de mais de 30 países.

Gilberto Peralta

Presidente e CEO da GE no Brasil, uma das empresas mais ativas e pioneiras no cenário global da Internet Industrial.



Ciência da Felicidade - Pessoas felizes, empresas produtivas

(INTERNACIONAL)

Nicole Fuentes

Formada em Economia e em Métodos Quantitativos para Ciências Sociais, pesquisa há 18 anos bem-estar e felicidade. É professora de Ciência da Felicidade e assessora em Psicologia Positiva na Universidade de Monterrey (México) e consultora do The Edge Group.

João Paulo Pacífico

Engenheiro Industrial com MBA em Finanças, é fundador do Grupo Gaia, onde implantou o método VIP - Valor Integrando Pessoas. O Grupo recebeu em 2014 o Prêmio IstoÉ Empresas+Conscientes do Brasil.



Inovação e Negócios - Novos tempos, novos modelos: Corporate Venture Capital

(INTERNACIONAL)

Andrew Romans

Cofundador e sócio do Rubicon Venture Capital, nos EUA, é autor de celebrados livros sobre o tema e consultor de empresas em diferentes países.

Pedro Waengertner

CEO da ACE, principal aceleradora de startups da América Latina e presidente da Associação Brasileira de Empresas Aceleradoras de Inovação e Investimento (ABRAII).

Inspiração Empreendedora

Júnior Durki

Idealizador do Madero, rede paranaense com 80 restaurantes especializados em hambugueres, sediados no Brasil e nos Estados Unidos.

Talento e Competitividade – Os desafios da liderança no novo mundo

Gil Van Delft

CEO da Michael Page Group, uma das maiores empresas globais de recrutamento

Luiz Wever

CEO da Odgers Berndtson, reconhecida consultoria internacional em capital humano e seleção de executivos; autor de quatro livros sobre carreiras e empreendedores de sucesso no Brasil.





PALESTRAS



(INTERNACIONAL)

Hitendra Patel

Tema: Crescimento de negócios - Como fazer sua empresa ser 10x maior

Sobre o palestrante: Pesquisador e líder global em Inovação, Patel dirige o IXL Center, em Cambridge, uma das 20 melhores consultorias estadunidenses em inovação, crescimento e modelagem de negócios. Seu portfolio de clientes abarca grandes corporações, como Johnson, Hewlett Packard, LG e P&G, a pequenas e médias empresas de segmentos variados. Nos últimos cinco anos ele criou a maior aceleradora de start ups do mundo, para auxiliar jovens empreendedores por meio do prêmio “Hult Prize”, em colaboração com o ex-presidente Bill Clinton. Professor e autor de vários livros, é bacharel em Engenharia e Ciência da Computação (Washington University), mestre em Administração de Empresas (Kellogg School of Management) e Ph.D. em Ciência e Engenharia de Materiais (Iowa State University).



Ricardo Amorim

Tema: Economia - Depois da tempestade

Sobre o palestrante: Unindo privilegiada visão global a um profundo conhecimento do contexto brasileiro, Ricardo Amorim tem presença destacada na indústria financeira mundial, atuando há quase 20 anos em Nova York, Paris e São Paulo como economista e gestor de investimentos. Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes palestrantes mundiais do Speakers Corner, Amorim profere, há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e exterior. Uma das cem pessoas mais influentes do Brasil, segundo a revista Forbes e o maior influenciador brasileiro no LinkedIn, Ricardo Amorim é economista (USP) pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais (ESSEC/Paris). Colunista na revista Isto É, desde 2003 é um dos apresentadores do programa Manhattan Connection, da GloboNews.



Marcos Pontes

Tema: Comunicação Assertiva - O poder e a eficácia da comunicação para as empresas e pessoas

Sobre o palestrante: Único astronauta brasileiro a viajar para o espaço, Marcos Pontes é multiplicador do método PCM no país. Voando, atuando como Embaixador da ONU, da WorldSkills, da FIRST Foundation ou como membro da Missão Centenário, na qual passou 10 dias no espaço, ele sabe a importância da comunicação fluida e sem ruídos.

Juarez Machado

Tema: Criatividade - Talento, determinação e paixão que rompem fronteiras

Sobre o autor: Pintor, escultor, desenhista, caricaturista, escritor, ator, cenógrafo e ilustrador, Juarez Machado não é apenas um artista plástico completo, mas também uma obra em constante criação. Cursou Belas Artes em Curitiba, trabalhou por duas décadas no Rio de Janeiro, como chargista de jornais e mímico no Fantástico e montou ateliês pelo mundo: Joinville, Rio de Janeiro, Paris e Veneza. São suas as cores retratadas no filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" e é seu o rosto que dá vida a Eugène Delacroix, em "O Último Combate".