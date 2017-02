Conservadores espanhóis abrem congresso que irá reeleger Rajoy como líder

Madri 10/02/2017 | 14h21

Os conservadores espanhóis abriram nesta sexta-feira (10), em Madri, um congresso de três dias que renovará Mariano Rajoy como líder do Partido Popular (PP).

Rajoy, chefe do Executivo espanhol desde 2011, participa do evento como candidato único à presidência do PP, do qual é líder desde 2004.

"Somos um partido unido, com um líder firme, sensato e experiente que é nosso presidente Mariano Rajoy", disse a presidente da região de Madri, Cristina Cifuentes, na abertura do congresso.

"Apresento minha candidatura à presidência do Partido Popular com tanta esperança, quanto responsabilidade", escreveu Rajoy ao jornal El Mundo, onde afirma que "o objetivo capital" é "consolidar e estender a recuperação (econômica) para que todos os espanhóis sintam como sua".

Se a renovação de Rajoy será puramente burocrática, há mais intriga com a número dois da formação, María Dolores de Cospedal, que desde novembro é também ministra da Defesa, algo que causou críticas dentro do partido. A questão será esclarecida no sábado, quando o presidente do governo e do PP revelará se ela continuará como secretária-geral.

