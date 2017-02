Contra o Brusque, Chapecoense busca recuperação no Catarinense

5ª rodada 11/02/2017 | 07h30 Atualizada em

A Chapecoense encara o Brusque às 17h deste sábado, em Brusque, tentando se recuperar da goleada por 3 a 0 sofrida diante do Avaí, na quarta-feira. Com o resultado, o time do Oeste caiu para terceiro colocado, com sete pontos, e viu o Leão abrir cinco pontos de vantagem na liderança no Catarinense.

Já o Brusque chegou a seis pontos após vitória sobre o Tubarão, fora de casa, na estreia do técnico Pingo, que substituiu Mauro Ovelha.

O empate em casa contra o Almirante Barroso e a derrota para o Avaí acabaram deixando a torcida do Verdão preocupada. Além disso o time foi derrotado na Primeira Liga, por 2 a 0, para o Cruzeiro, onde atuou com o time Sub-23.

A direção do clube considera que a dificuldade já era prevista, por ser um clube em formação.

- As adversidades vão surgir mas o que importa é a capacidade de superar essas adversidades – afirmou o diretor executivo, Rui Costa, que afirmou estar convicto no trabalho do clube.

O presidente da Chapecoense, Plínio David De Nês Filho, avaliou que a torcida está demonstrando grandeza ao compreender o momento do clube, mas também espera reação.

- Vamos pensar nos próximos passos e esperamos um resultado positivo – declarou.

Mas mesmo com a compreensão do torcedor um novo tropeço começa a gerar desconfiança em relação ao potencial do time e da comissão técnica. Por isso uma vitória representaria um alívio para o grupo.

O técnico Vagner Mancini deve fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Avaí, e que não agradou segundo o vice-presidente de futebol, Nei Maidana. A entrada do meia-atacante Dodô no lugar de Nenén, não deu resultado. Talvez seja a vez de Nadson iniciar a partida. E a entrada do lateral-direito Zeballos no lugar do lesionado João Pedro, também não surtiu efeito. Diego Renan pode ser a opção.

No gol deve continuar o rodízio, com a volta de Artur no lugar de Elias.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE

Rodolpho; João Carlos, Clayton, Neguette e Willian; Mineiro, Carlos Alberto, Leílson e Assis; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso

Técnico: Pingo

CHAPECOENSE

Artur, Zeballos (Diego Renan), Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto, Dodô (Nadson ou Nenén); Osman, Rossi e Wellington Paulista.

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Felipe Schimdt e Elin Carolin Portal Sieglitz

Horário: Sábado, 17h

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

