Coreia do Norte celebra lançamento de míssil 'bem-sucedido'

Seul 12/02/2017 | 20h54

A Coreia do Norte anunciou, nesta segunda-feira (13), que seu teste de lançamento de míssil balístico no domingo foi um "sucesso".

"Um míssil terra-terra de médio a longo alcance Pukguksong-2 (...) foi testado com sucesso no domingo", segundo a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

A Coreia do Sul afirmou que o lançamento foi uma "provocação" que busca "testar" o novo presidente americano, Donald Trump.

De visita nos Estados Unidos, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, considerou o disparo "intolerável". Tratou-se do primeiro teste de um míssil balístico por parte de Pyongyang desde a eleição presidencial americana em novembro passado.

Donald Trump não comentou sobre o disparo diretamente, mas disse que apoia Abe "100%".

O míssil foi disparado às 7h55 deste domingo (20h55 de sábado, no horário de Brasília), da base aérea de Banghyon, no oeste do país, de acordo com o Ministério sul-coreano da Defesa. O míssil percorreu cerca de 500 km até cair no Mar do Japão, disse à AFP um porta-voz dessa pasta.

