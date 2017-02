Corpo de homem esquartejado é encontrado em Concórdia, no Oeste de SC

Polícia 06/02/2017 | 06h28 Atualizada em

Pedaços do corpo de um homem foram encontrados na manhã deste domingo em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com informações da RBS TV, um funcionário de uma pedreira encontrou os restos mortais divididos em quatro sacos plásticos na localidade de Santa Rita, por volta das 9h de ontem.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teria entre 40 e 50 anos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Geral (IGP) que foi acionado para iniciar a identificação do corpo. Ainda, de acordo com a polícia, um braço e a cabeça do homem não foram encontrados. A Polícia Civil também foi até o local e deve abrir inquérito para investigar o crime.

