Criança cai sobre portão e perfura a coxa em Florianópolis

09/02/2017

Um menino paraguaio sofreu um grave acidente na tarde desta quinta-feira na casa onde estada em Ponta das Canas, em Florianópolis. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a criança, que teria seis anos, estava brincando no segundo piso de uma casa, que não possui grades se segurança, quando se desequilibrou e caiu sobre um portão.

Uma das pontas do portão, em forma de lança, acabou perfurando a coxa do menino, que ficou preso no local até ser resgatado. Além de um equipe dos bombeiros, o Arcanjo também foi acionado para auxiliar no atendimento. A vítima só pode ser retirada do local quando o portão foi cortado. O menino foi encaminhado para o Hospital Infantil.