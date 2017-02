Criança Kaingang morre atropelada no centro de Chapecó

Luto na aldeia 03/02/2017 | 17h08 Atualizada em

Uma criança indígena morreu na tarde desta sexta-feira no centro de Chapecó, no Oeste do Estado. A menina acompanhava os pais na venda de artesanato, hábito que faz parte da cultura da etnia Kaingang, quando foi atingida por um carro. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), não há como precisar a idade pois a vítima não possuía documentos, mas os peritos estimam que ela tivesse entre 9 e 10 anos.

Conforme testemunhas, após ser atropelada, ela foi arremessada contra um ônibus. Os pais estavam próximos e tentaram socorrer a menina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Ambulância Móvel (Samu) foi acionado. Porém, a criança morreu sobre o asfalto.

A família mora na aldeia Condá, interior de Chapecó. O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) está dando apoio à família.