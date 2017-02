Criciúma apresenta o lateral-direito Diogo Mateus nesta segunda-feira

Novidade 20/02/2017 | 16h42 Atualizada em

O Criciúma apresentou oficialmente o terceiro reforço da temporada na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. O lateral-direito Diogo Mateus, 24 anos, chega com experiência de Série B, já que participou do acesso do Vitória em 2015.

— Antes tinha que acertar minha situação com a Ponte Preta, o Criciúma já vinha demonstrando interesse e eu fiquei muito feliz. A gente sabe o tamanho desse clube, a importância, já joguei contra aqui e sei o quanto é difícil, já peguei estádio lotado. Fico feliz de estar aqui a favor agora — comentou o jogador.

Diogo começou em São Paulo mas foi no Internacional que foi alçado ao profissional pelo técnico Abel Braga. Feliz com o novo desafio e com contrato até o final da temporada, o jogador espera poder contribuir na busca pelo acesso.

— Eu estou mais acostumado a jogar pela direita, mas onde o professor precisar eu vou jogar, me acostumei assim. Gosto muito de atacar mas cada jogo exige uma posição de cada jogador, jogos que defende mais, outros ataque. Eu gosto muito de ser ofensivo, e a equipe do Criciúma tem essa proposta, de atacar o adversário o tempo todo — analisou o jogador.

Ficha do atleta

Nome: Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel

Data de nascimento: 13/02/1993

Idade: 24 anos

Naturalidade: São Paulo - SP

Altura: 1,73m

Clubes: Vitória, Ponte Preta, Internacional, Porto (POR)



