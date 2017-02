Criciúma faz treino regenerativo no dia seguinte à vitória sobre o Joinville

recuperação 06/02/2017 | 20h13 Atualizada em





No dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, a tarde foi de trabalho para o Criciúma. Quem jogou por mais tempo fez um treino regenerativo, enquanto os demais atletas participaram de um coletivo com os juniores, que durou pouco mais de uma hora. O grupo já trabalha no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor para os dois próximos jogos que tem pelo Catarinense, na quinta-feira e no domingo.



Para a maratona de jogos que o Tigre enfrenta em fevereiro,o técnico Deivid vai precisar contar com todo o elenco. O meia João Henrique, que entrou no segundo tempo contra o JEC no lugar de Alex Maranhão, tem agradado a comissão técnica e a torcida. Ele já jogou duas vezes este ano, é mais um dos atletas à disposição do treinador.



— É bom sempre ter o reconhecimento do teu trabalho. Ano passado joguei apenas o último jogo da Série B, mas é seguir trabalhando forte,esperando a chance. Neste ano estou tendo um início muito bom, já entrei em duas partidas, agora é seguir trabalhando para dar sequência — comentou.



O jogador de 23 anos está no clube desde maio do ano passado. Veio para jogar na base, mas logo foi integrado ao elenco principal. Na disputa com Alex Maranhão e Caíque Valdívia, o jovem desconversa e diz que qualquer um que entrar vai corresponder à altura. Curinga, ele também pode jogar como lateral-esquerdo, já que Marlon não tem reserva para a posição.



— É sempre uma concorrência sadia, os companheiros, somos amigos, então isso não tem problema nenhum, quem entrar ali vai representar bem e o principal é o time — resumiu.



Na quinta-feira, o Tigre encara o Inter de Lages às 20h30min, pela quarta rodada do Catarinense. Já no domingo, também fora de casa, a partida é no Orlando Scarpelli, às 17h, contra o Figueirense, também pelo Estadual.



