Criciúma se prepara para maratona de jogos fora de casa 

O Criciúma se prepara para os dois próximos desafios pelo Catarinense, fora de casa, contra Inter de Lages e e Figueirense. O grupo viaja na manhã de quarta-feira, e só retorna a Criciúma depois do jogo de domingo. Embalado por duas vitórias seguidas no estadual, o grupo do técnico Deivid está confiante, e terá a oportunidade de reafirmar o desejo de conquistar o título do turno.



— A gente não vai nem voltar pra casa agora, já vai direto para Floripa. Infelizmente fizeram essa tabela que a gente tem que jogar duas vezes na semana, mas é bom para os meninos que não estão jogando, todos querem jogar, e é uma oportunidade também para todo mundo mostrar seu trabalho. O Deivid vai saber o melhor a fazer, vai ser bastante desgastante, apesar de não ser um elenco muito grande, tem qualidade e com a ajuda dos meninos do sub-20 a gente tem tudo para fazer grandes partidas — comentou o atacante Jheimy.



Além do Estadual, na semana que vem o Criciúma tem uma partida pela Primeira Liga contra o Brasil de Pelotas, e a estreia na Copa do Brasil contra o Santo André. Para a maratona de jogos, todos eles fora de casa, a comissão técnica vai contar com o reforço de jogadores da base. Jheimy, que marcou o primeiro gol da temporada na vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, acredita em um bom primeiro semestre e no acesso do Tigre.

— Esse ano estou focado, fazendo bastante trabalho para evitar lesões, e com isso tenho certeza que com a sequência de jogos a tendência é melhor, fazer mais gols, até porque eu sei da minha responsabilidade no Criciúma. É uma equipe que tem que estar na Série A, esse ano subir, é um grande clube, um lugar que estou bastante feliz e vou sempre tentar dar o meu melhor para conseguir esse objetivo — comentou.



Na quinta-feira, o Inter de Lages recebe o Criciúma às 20h30min, no Estádio Vidal Ramos Junior. Na sexta-feira e no sábado à tarde, o Criciúma treina em Florianópolis, e no domingo encara o Figueirense às 17h, no Orlando Scarpelli. Na próxima semana, joga contra o Brasil de Pelotas na terça-feira e contra o Santo André na quinta.



