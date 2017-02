Criciúma sofre apagão, leva três gols em seis minutos e perde para o Inter

Primeira Liga 23/02/2017 | 23h24 Atualizada em

Terminou de forma melancólica a participação do Criciúma na Primeira Liga na noite desta quinta-feira. Com um "time B" em campo, o Tigre perdeu por 3 a 1 para o Internacional. Assim, a equipe catarinense deixa a competição sem ter pontuado. O Colorado gaúcho, por outro lado, avançou à próxima fase com 100% de aproveitamento.

Como as duas equipes foram a campo na noite de quarta-feira pela Copa do Brasil - o Tigre eliminou o Altos-PI, enquanto o Inter despachou o Oeste-SP -, os dois treinadores mandaram a campo equipes formadas sem os principais jogadores.

Neste embate de reservas, quem começou melhor, pelo menos no placar, foi o Tigre. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Flávio aproveitou rebote na área para fazer 1 a 0.

Expulsão e apagão

Mas o dono do jogo mudou a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Por falta dura em Claudio Winck, o zagueiro Nino foi expulso e deixou o Criciúma com um a menos. A expulsão custou caro, já que, em seis minutos, o Inter fez três gols.

Aos 26, foi Winck que deixou tudo igual após cobrança de escanteio. Aos 30, em jogada individual, Andrigo virou o placar para os visitantes. Dois minutos depois, Diego arrancou sozinho e chutou na saída do goleiro: 3 a 1.

Valdemir ainda chegou a ser expulso perto do fim do jogo, mas sua ausência não mudou o panorama da partida.

Agora, os dois times voltam a campo no fim de semana pelos respectivos campeonatos estaduais. Neste sábado, o Tigre recebe o Metropolitano às 16h30min. Em busca da primeira vitória no Gauchão, o Inter recebe o Brasil-RS, também no sábado, às 19h30min

Ficha técnica

Criciúma (1)

Eduardo Babiuk; Diogo Mateus, Nino, Ianson e Chico; Lucas (Eduardo), Lucas Bessa, Carlos Eduardo; Matheus (Alan), Flávio (Gabriel Figueiredo) e Kalil. Técnico: Deivid

Internacional (3)

Marcelo Lomba; Claudio Winck, Eduardo, Neris e Iago; Eduardo Henrique (Juan), Valdemir, Andrigo (João Pedro) e Mossoró; Diego e André (Ariel Marques). Técnico: Antônio Carlos Zago

Cartões vermelhos: Nino (C). Valdemir (I).

Cartões amarelos: Ianson e Lucas (C). Claudio Winck e Valdermi (I)

Arbitragem: Felipe Gomes da Silva, auxiliado por André Luiz Severo e Sandra Maria Dawies

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Público: 1.839 torcedores

Renda: R$ 25.400



