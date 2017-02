Cristão copta é assassinado no Sinai, reduto egípcio do Estado Islâmico

Cairo 23/02/2017 | 21h07

Um egípcio cristão foi assassinado, e sua casa incendiada, no norte da península do Sinai nesta quinta-feira (23) - anunciaram lideranças desse bastião do grupo Estado Islâmico (EI), onde a comunidade copta sofreu vários ataques letais nas últimas semanas.

Em um vídeo divulgado no domingo (19) pelo serviço de mensagens encriptadas Telegram, o EI prometeu que investiria contra essa minoria religiosa.

A vítima, um cristão de 40 anos, foi encontrada morta com uma bala na nuca, no telhado de sua casa, incendiada, na cidade de Al-Arish, capital do Sinai do Norte, relataram funcionários de segurança e de emergências. Eles levantaram a hipótese de um ataque extremista.

Na quarta-feira (22), o corpo crivado de balas de outro cristão e de seu filho queimado vivo foram encontrados atrás de uma escola na mesma cidade.

Em 12 de fevereiro, homens mascarados mataram um veterinário cristão, também em Al-Arish. No final de janeiro, um funcionário de 35 anos dessa mesma confissão foi assassinado por homens armados.

Em dezembro, o EI assumiu a autoria de um atentado suicida cometido contra uma igreja copta ortodoxa no Cairo, que deixou 29 mortos.

