Dagmara Spautz: Balneário Camboriú volta à Amfri

Cidades 06/02/2017 | 17h42 Atualizada em

Foto: Jaime Batista da Silva / Arquivo Pessoal

Depois de quase cinco anos, Balneário Camboriú voltará a integrar a Associação dos Municípios da Foz do Itajaí-Açu (Amfri), que congrega 11 cidades. É o primeiro passo para voltar a apostar em uma política regionalizada, hoje fortalecida pelo projeto InovAmfri de desenvolvimento econômico sustentável da região, feito de forma integrada.



Os principais eixos do InovAmfri, que incluem qualificação da gestão pública, interligação do sistema de saúde e busca por uma nova matriz econômica, já estão bem encaminhados, com previsão de entrega final dos trabalhos em maio. O prefeito Fabrício Oliveira (PSB) tem interesse em incluir Balneário também nesse projeto.



Como o trabalho tem recursos compartilhados entre o Governo do Estado, que inventiu R$ 8 milhões, e mais R$ 800 mil de cada município integrante, será necessário solicitar formalmente a inserção de Balneário Camboriú. Se aprovada, a empresa de consultoria em soluções urbanas Surbana Jurong , de Cingapura, vai avaliar os potenciais do município, assim como fez com as demais cidades da Amfri.



A empresa especializada no desenvolvimento de parques tecnológicos em todo o mundo cruzou dados das características dos municípios (incluindo geografia e modelo de mão de obra) com as demandas de mercado nacional e internacional. Os resultados apontaram facilidades para absorver empresas de 13 setores da indústria, entre eles alimentícia, farmacêutica e de eletrônicos.



A proposta do projeto encaixa com a intenção de Fabrício de trabalhar o fomento em busca de novos negócios para a cidade. O prefeito pretende mudar o modelo de atuação da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização (Compur) e transformá-la em agência, nos moldes da SC Parcerias e da Itajaí Participações.