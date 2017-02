Damien Chazelle ganha prêmio do Sindicato de Diretores por 'La La Land'

Los Angeles 05/02/2017 | 09h29

O cineasta americano Damien Chazelle, 32, deu um novo passo rumo à glória do Oscar ao ganhar o prêmio do Sindicato de Diretores (DGA) por "La La Land", um dos melhores indicadores antes da cerimônia da Academia.

Chazelle levou o prêmio de melhor diretor pelo filme, considerado uma homenagem aos musicais de Hollywood dos anos 1950.

O cineasta recebeu a homenagem a três semanas da cerimônia de entrega do Oscar, em que La La Land concorre com 14 indicações, entre elas as de melhor filme, diretor, ator e atriz.

"Os filmes são poderosos quando são capazes de atingir todos. Chegam a todos os países, todas as culturas", disse Chazelle na cerimônia, realizada no hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills.

O prêmio DGA é considerado uma prévia do que pode acontecer no Oscar na categoria de melhor diretor. Doze dos últimos 13 premiados pelo Sindicato de Diretores conquistaram, em seguida, a estatueta dourada.

