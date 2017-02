Dan Costa, finalista do The Voice Brasil, canta com convidados no Teatro do CIC

Clube do Assinante 10/02/2017 | 03h00 Atualizada em

Da TV para o palco: é a primeira vez que o catarinense se apresenta no Teatro do CIC

Da TV para o palco: é a primeira vez que o catarinense se apresenta no Teatro do CIC Foto: Rede Globo / Divulgação

Primeiro catarinense a chegar à final do The Voice Brasil, em dezembro do ano passado, Dan Costa se apresenta, pela primeira vez, no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Florianópolis. No show desta sexta-feira, o músico reunirá os amigos e ex-participantes do reality musical Bruna Góes, D¿Lara, Dudu Fileti, Isadora Porto e Joana Castanheira. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado.

No show, o músico que nasceu em Xanxerê e mora em São José irá mostrar um pouco do seu trabalho autoral. Acompanhado da banda de apoio, apresentará também releituras de clássicos da música brasileira, algumas das quais emocionaram o público do The Voice. Os convidados apresentarão canções solo e em versões de dueto com Dan.

—A gente desenhou o repertório conforme os participantes. Terá MPB, rock, jazz, sertanejo. Como é em teatro, será um show mais assistido, nem muito lento e nem muito pesado — adianta.

Passado um mês e meio da final do programa, Dan ainda está colhendo bons frutos:

— O que eu vivi lá foi muito intenso. Muitas portas se abriram — conta.

Ele agora está em processo de gravação. Vai lançar primeiro um single, e depois um EP com músicas do gênero que gosta, entre o sertanejo e o pop.

Cantor largou a faculdade de educação física

Dan Costa, hoje com 25 anos, canta desde os quatro. O pai o incentivava a cantar na igreja e ele nunca mais parou. Chegou a participar de bandas evangélicas aprendeu música de forma autodidata. Chegou a abandonar a faculdade de Educação Física para se dedicar à arte. Antes de entrar no programa, dava aula em duas escolas.

Ele foi o primeiro catarinense a garantir uma vaga no The Voice Brasil 2016 — que teve recorde de participantes do Estado, seis no total — e o único continuar até à final.

AGENDE-SE

O quê: show de Dan Costa

Quando: sexta, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa (CIC), Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 60 / R$ 30 (meia). Sócios do Clube do Assinante e acompanhante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado

Informações: (48) 3664-2555