De olho no topo da tabela, Criciúma sobe a Serra para enfrentar o Inter de Lages 

O Criciúma realizou o último treino antes da viagem para a Serra, onde enfrenta o Inter de Lages nesta quinta-feira, às 20h30min, no Estádio Vidal Ramos Junior. O grupo trabalhou durante a manhã no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor, de onde seguiu viagem logo no início da tarde. Desde que voltou para a Série A do Catarinense, o Leão Baio venceu quatro dos cinco jogos que enfrentou o Tigre, mas o time do Sul do Estado quer quebrar esse tabu.



— No futebol o gostoso é isso, sempre tem aquele adversário que você não consegue ganhar, se fala em tabu, pedra no sapato, e de repente você consegue fazer uma grande partida e sair com o resultado. Isso é bom, nos motiva muito mais — comentou o técnico Deivid.



O time titular vai ser o mesmo, com Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreiras e Alex Maranhão; Pimentinha, Adalgiso Pitbull e Jheimy. Deivid tem convicção no trabalho do grupo, que tem melhorado o entrosamento a cada partida. Para o jogo de amanhã, o importante é manter a regularidade e buscar a terceira vitória no estadual.



— O mais importante é a gente não oscilar muito, jogar o segundo tempo como joga o primeiro para ganhar mais tranquilo. O torcedor cobra bastante, eu acho legal a gente ter tranquilidade, trazer o torcedor para o nosso lado, e como vai fazer isso? Correndo, se dedicando, jogando, tendo as oportunidades, e o torcedor vai sempre correr junto — explicou.



Como ex-atleta, Deivid não se lembra de ter jogado quatro jogos seguidos fora de casa, como o Criciúma vai enfrentar nos próximos oito dias. Além da maratona, o desgaste com as viagens e o elenco reduzido podem prejudicar no resultado final. Alimentação, fisiologia e preparação física precisam andar juntos para que os atletas consigam se recuperar em menos tempo.



— A gente também trabalha para dar espetáculo e isso acaba não acontecendo, você não pode jogar a cada dois dias. Nós jogamos domingo, descansamos segunda, terça, hoje que vou fazer alguma coisinha com o time titular, leve, para amanhã fazer uma grande partida — concluiu.



