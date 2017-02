De Safadão à "música do gás", ouça os principais candidatos a hit do Carnaval de 2017

Para cantar junto 16/02/2017 | 15h00 Atualizada em

A poucos dias do início do Carnaval, já começam a surgir os principais candidatos a hit da maior festa do país – e quem desponta, pelo menos como a música mais criativa do início de ano, é Olha o Gás, funk que usa como base o toque que os caminhões de gás usavam há alguns anos e se tornou viral em 2017.

A música do gás praticamente gabarita a lista de exigências que uma música deve cumprir para se tornar hit do Carnaval no Brasil: refrão chiclete, ritmo já conhecido, coreografia memorável e aquele fundo de piada que levou MC Bin Laden, Parangolé e os MCs Zaac e Jerry a seus 15 minutos de fama. Confira – e ouça – outros candidatos a hit do Carnaval abaixo.

Leia mais:

Deu Onda: MC G15 emplaca primeiro hit do verão; confira outras 10 apostas

Cinco motivos que levam Anitta a ser uma das cantoras mais populares do Brasil

Definido o calendário do Carnaval de Porto Alegre: desfiles serão em março



Tudo em que Anitta toca vira ouro – hoje, a funkeira talvez seja a maior popstar da música brasileira. A união com a dupla mais famosa do feminejo criou, é claro, um dos maiores sucessos do verão. Surfando na onda dos ritmos latinos e com uma letra de incentivo às mulheres, Loka parece ter fôlego para continuar no topo até o Carnaval.

Outro Midas da música brasileira, Wesley Safadão segue um procedimento interessante em seus shows: sempre que sobe ao palco, o cearense apresenta uma espécie de pout-porri das músicas mais populares do Brasil (em grande parte, músicas de seu próprio repertório). Ou seja, é um dos maiores especialistas do que é pop e do que não é. Até por isso, a parceria com MC Kevinho – uma das revelações recentes do funk – tem tudo para dar certo. Pelo que se viu da apresentação de Safadão no Planeta Atlântida, o cantor aposta em Olha e Explosão para bombar no Carnaval.

Ele é dono da melhor história da música brasileira neste início de ano: MC Beijinho foi preso por roubo em Salvador e, ao desembarcar da viatura da polícia, foi abordado por um repórter de TV e, ao vivo, cantou Me Libera Nega. A música, até então completamente desconhecida, viralizou – também por causa da voz que o cantor usou para apresentá-la. Agora, tem tudo para se tornar hit do Carnaval baiano.

Valesca Popozuda pode não ter mais conseguido alcançar o mesmo sucesso que fez com Beijinho no Ombro, mas é preciso admitir que a funkeira também não saiu mais da lista de mais tocadas. Para 2017, a ex-Gaiola das Popozudas aposta no pop com ares de baile funk e refrão malicioso de Pimenta. A receita é boa.