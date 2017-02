Deic prende quatro pessoas que levavam explosivos de Florianópolis para Chapecó

Investigação 03/02/2017 | 11h59 Atualizada em

Uma mulher e três homens foram presos com 11 explosivos na manhã desta sexta-feira na BR-282, em Lages, na Serra Catarinense. A ação foi feita pela Divisão de Antissequestro e Roubos (Dras) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.

Segundo o delegado responsável pelas prisões, Anselmo Cruz, o material seria usado para arrombamento de caixas eletrônicos na região de Chapecó, de onde o grupo era originário. A interceptação do veículo ocorreu em um do trevos de Lages. Os quatro estavam em um Gol preto que estava no sentido Capital/Oeste.

— Recebemos a informação de que essa quadrilha teria vindo a Florianópolis para comprar explosivos para arrombar caixas eletrônicos. Eles estavam voltando para Chapecó. Todos eles têm passagens pela polícia e um deles é foragido — explicou Cruz.

Explosivos apreendidos pela Deic estavam com espoletas, que são os detonadores Foto: Dras / Divulgação

Os explosivos apreendidos são do tipo emulsão e estavam com espoletas, os detonadores. Segundo portaria do Ministério da Defesa, esse tipo de material é composto por misturas de nitrato de amônio diluídas em água e óleos combustíveis. A quadrilha será trazida para a Deic, em Florianópolis, para depois ser encaminhada ao presídio.