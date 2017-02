Delegações sírias chegam a Genebra para as negociações de paz

Genebra 22/02/2017 | 11h53

As delegações dos dois grupos rivais na Síria chegaram nesta quarta-feira a Genebra, onde deve acontecer uma nova rodada de negociações com mediação da ONU para tentar acabar com seis anos de conflito.

O embaixador da Síria na ONU, Bashar al-Jaafari, que lidera a delegação governamental, chegou à Suíça no fim da manhã, enquanto o cardiologista Nasr al-Hariri e o advogado Mohamed Sabra, representantes do Alto Comitê de Negociações (ACN) que reúne grupos importantes da oposição, chegaram depois do meio-dia.

O coordenador das conversações que devem começar na quinta-feira será o emissário especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, diplomata com grande experiência em missões difíceis.

A situação no país mudou em relação ao último encontro das delegações: o regime de Damasco, apoiado por seus aliados Rússia e Irã, retomou Aleppo, reduto da insurreição ao norte do país, e a oposição controla atualmente apenas 13% do território, de acordo com várias estimativas.

Apesar comparecer ao encontro debilitada, a oposição mantém as exigências sobre o fim efetivo das hostilidades e uma "transição política" que implique a saída do presidente Bashar al-Assad.

Esta última questão é o principal obstáculo para chegar a um acordo. O regime está disposto a aceitar eleições quando a paz retornar ao país, mas descarta a saída do chefe de Estado, cuja permanência à frente do governo está fora de discussão para Damasco.

* AFP